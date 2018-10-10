Берлин, 10 октября, 2018, 07:27 — ИА Регнум. До конца июня 2019 года власти Берлина должны организовать запрет на движение дизельных автомобилей по 11 участкам дорог столицы, пишет издание Die Welt.

Ruben de Rijcke Выхлопные газы

Соответствующее решение 9 октября принял административный суд Берлина. В частности, в список попали улицы Лейпцигерштрассе, Рейнхардштрассе, Фридрихштрассе, Брюкенштрассе, Капвег, Альт-Моабит, Штромштрассе и Леоноренштрассе. Запрет на движение касается дизельных легковых и грузовых автомобилей категорий от Euro 1 до Euro 5 включительно.

Также Сенат Берлина должен до 31 марта 2019 года принять усиленную программу по контролю за загрязнением воздуха. Истцом, как и в других немецких городах, выступила неправительственная экологическая организация Deutsche Umwelthilfe.

Первым немецким городом, осуществившим ограничение на движение дизельных автомобилей, стал Гамбург. С июня нарушители должны платить штраф €20. Затем запрет был введен в Штутгарте, где штраф составляет €80. Главная цель запрета — снизить выброс диоксида азота в атмосферу.

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