Вашингтон, 10 октября, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Решение об отставке Никки Хейли с должности постпреда США при ООН не было внезапным, оно готовилось заранее. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

Трамп пояснил, что около шести месяцев назад Хейли предупредила его о возможном желании «отдохнуть» в конце года. В указанный срок она уйдет со своего поста, уточнил он.

Глава США надеется, что Хейли вернется в Белый дом в другой должности.

Портал отмечает, ссылаясь на источники, что Хейли и Трамп обсуждали кадровое решение в начале октября. Для многих сотрудников президентской администрации уход Хейли стал неожиданностью.

Как сообщало ИА REGNUM, Хейли представляет США в ООН с 27 января 2017 года. Она известна резкими высказываниями в адрес России и заявлениями о возможном применении силы против КНДР. О её предстоящей отставке стало известно 9 октября.

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