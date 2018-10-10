Екатеринбург, 10 октября, 2018, 06:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге осуждён бизнесмен Владимир К., который занимался строительством жилого дома, возводимого на средства пайщиков. Директор ООО Агентство недвижимости «Базис» признан виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате 18,4 млн рублей, полученных от пайщиков, сообщили журналистам в облпрокуратуре.

За колючей проволокой

Приговор вынес Кировский райсуд Екатеринбурга. Владимир К. осуждён к семи годам колонии.

Напомним, жилой комплекс «Кольцовский» должен был быть сдан во втором квартале 2015 года. Но жилья пайщики не получили. Обманутыми оказались 145 человек.

Следствие выяснило, что директор ООО растратил 18,4 млн рублей, полученных от пайщиков. Это было сделано, как полагают следователи, при участии руководителя жилищно-строительного кооператива"Авиатор», который уже отбывает наказание. Владимиру К. также вменили то, что свои полномочия он использовал не в интересах своего ООО.