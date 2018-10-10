Казань, 10 октября, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Компания, связанная с бывшим председателем правления обанкроченного «Татфондбанка» Робертом Мусиным и фигурирующая в одном из эпизодов уголовного дела, возбуждённого в отношении него, 16 ноября 2018 года устраивает большую распродажу недвижимости. В списке лотов — шесть зданий, сооружения, в том числе трансформаторная подстанция и котельная, два десятка нежилых помещений, жилой дом и земельные участки. Два имущественных комплекса представляют собой отдельные лоты. Распродажа проходит в рамках процедуры банкротства ООО «ТДК-Актив», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Распродажа

Напомним, ООО создано 23 марта 2011 года, но с 19 февраля 2018 года находится в стадии ликвидации. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Компания выступала учредителем ООО «Селена Синтез», той, что совместно с крупнейшим акционером ТФБ — ООО «Новая нефтехимия» — стала создателем новой компании. «Новорожденное» ООО «Девять А» получило актив компании «Новая нефтехимия» — крупное помещение в Казани. ТФБ оспорил внесение его в уставный капитал, так как сделка проходила в период одной из процедур несостоятельности — наблюдения за «Новой нефтехимией».

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Владельцами ООО «ТДК-Актив» являются ООО «Ягодинская слобода» с долей 99%, которая на сегодня также в стадии банкротства и ликвидации, и Айнур Ахметзянов.

Компания «ТДК-Актив» была фигурантом эпизода уголовного дела, возбуждённого в отношении Роберта Мусина. Следствие считает, что он совместно с группой сотрудников банка, зная о неплатежеспособности ТФБ, вывел часть залогового имущества компании общей стоимостью 1,14 млрд рублей по семи кредитным договорам.

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ООО «ТДК-Актив» с конца декабря 2017 года находится в стадии банкротства. В сентябре 2018 года срок конкурсного производства был продлен до 12 декабря 2018 года.

«До начала судебного заседания от конкурсного управляющего поступило ходатайство о продлении срока конкурсного производства на шесть месяцев, указал, что проводится работа по взысканию дебиторской задолженности, реализации недвижимого имущества на сумму 260 531 000 рублей, оспариванию подозрительных сделок должника на сумму 100 000 000 рублей, привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц», — отмечается в материалах дела.

16 ноября 2018 года конкурсный управляющий проведет повторные торги, на которые выставлены четыре сборных лота.

В состав первого входят насосная, трансформаторная подстанция, шесть зданий, включая административное здание общей площадью 3668,1 кв. м и два земельных участка. Начальная цена всех объектов — 207 268 200 рублей.

Второй лот включает в себя 18 помещений, в том числе котельную, начальная цена этого лота — 20 607 300 рублей.

Третий лот — двухэтажный жилой дом площадью 399 кв. м и два земельных участка, оцененные в 6,12 млн рублей.

Последний лот — нежилое помещение на улице Маршала Чуйкова в Казани общей площадью 8,8 кв. м, его цена — 482 400 рублей.