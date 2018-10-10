В России начата борьба за права и правду: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 октября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Спецслужбы Латвии считают, что Россия атакует страну в киберпространстве;
- Эстония не хочет возвращения России в ПАСЕ;
- Зорькин заявил, что Конституции нужны точечные изменения;
- Трутнев поддержал идею о переносе столицы ДФО;
- Для защиты детей в соцсетях может появиться блокиратор фейков.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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