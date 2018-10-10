Вашингтон, 10 октября, 2018, 05:55 — ИА Регнум. Известный рок-музыкант Оззи Осборн попал в больницу 6 октября из-за инфекции, возникшей после пореза пальца. Фото с забинтованной рукой в больничной палате музыкант выложил в своем Instagram.

F darkbladeus Оззи Осборн

По данным издания Page Six, жена Осборна Шерон заявила, что инфекция возникла через несколько дней после пореза большого пальца на правой руке. В настоящее время музыкант находится в больнице, где с инфекцией борются врачи при помощи антибиотиков. По словам Шерон Осборн, Оззи сможет выйти на сцену уже на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года британская газета Mirror заявила об исчезновении рок-музыканта Оззи Осборна после якобы ссоры с женой. Позднее музыкант опроверг эти сведения и подчеркнул, что не употребляет алкоголь и наркотические вещества уже более трех лет.