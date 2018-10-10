Пекин, 10 октября, 2018, 05:49 — ИА Регнум. Ливан и Китай намерены расширить сотрудничество в ближайшее время, заявил президент Ассоциации сотрудничества и развития Китай и Арабских стран (ACCDA) Кассем Тофаилли 9 октября в интервью агентству Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ливана

ACCDA примет участие в Бизнес-саммите Шелкового пути 2018, который пройдет 16 октября в Китае, где выступит вице-президент организации, специалист по китайской традиционной медицине Джамиль Ходейб заявил Тофаилли.

«Таким образом мы продвигаем сотрудничество между двумя нациями в сфере китайском медицины. Мы проведем ряд встреч с чиновниками в Пекине и обсудим возможности расширения присутствия китайской традиционной медицины в Ливане путем создания специализированного центра в стране», — отметил он.

Он также отметил, что его организация является платформой для развития связей в сфере технологий, медицины, культурных обменов и образования, а также помогает налаживать отношения между Китаем и Ливаном.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские миротворцы открыли в Ливане бесплатную клинику в целях развития гуманитарной поддержки местного населения и обучениям местного медицинского персонала.