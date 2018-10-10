Вашингтон, 10 октября, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп проведет в Белом доме ланч с американским рэпером Канье Вестом, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

David Shankbone Канье Вест

Она отметила, что на ланче Трамп и Вест обсудят вопросы тюремной реформы и меры по предотвращению преступности. Кроме того, они намерены обсудить вопросы восстановления промышленности в США. Артист также встретится с зятем Трампа и старшим советником президента США Джаредом Кушнером.

Ранее американский рэпер неоднократно высказывался в поддержку Дональда Трампа, что не раз приводило к травле музыкального исполнителя в соцсетях и СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября президент США Дональд Трамп похвалил Канье Веста за бесстрашие, которое он, по мнению президента, показал на телешоу Saturday Night live, надев кепку с надписью MAGA (Make America Great Again — слоган кампании Трампа — прим. ИА REGNUM ).