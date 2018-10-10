Афины , 10 октября, 2018, 04:23 — ИА Регнум. Греческие власти ввели запрет на катание на ослах для толстых людей на острове Санторини, сообщает The Daily Mail.

Осёл

Решение было принято после заявлений зоозащитных организаций, которые утверждают, что ослы получают тяжелые травмы позвоночника после перевозки полных людей. Новые правила запрещают катать на этих животных людей весом более ста килограммов или больше одной пятой их собственного веса.

«Владельцы ослов должны заботиться о них и поддерживать их здоровье на высоком уровне. Также владельцы должны проводить дезинфекцию помещений, где живут животные», — говорится в заявлении.

Также запрещено катать туристов на травмированных или беременных животных. Кроме того, ослов теперь необходимо кормить свежей и чистой пищей.