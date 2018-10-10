Москва, 10 октября, 2018, 03:34 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор в отношении Корнея Макарова, который обвинялся в убийстве в Парке Горького петербургского блогера Станислава Думкина. Макарова признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Лиана Ахмедова в интервью РБК.

Суд

Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на один год и 11 месяцев. При этом суд решил зачесть время, проведенного Макаровым в СИЗО, из расчета один день в СИЗО за два дня ограничения свободы. Он провел под стражей больше года — с 29 августа 2017 года по 9 октября 2018.

Таким образом суд освободил обвиняемого из-под стражи и отменил назначенную меру пресечения. Кроме того, суд обязал Макарова выплатить компенсацию в размере 1 млн рублей и материальный ущерб в размере 109,7 тысяч рублей. Кроме того, он должен выплатить один миллион рублей родителям потерпевшего.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в ночь на 13 августа 2017 года на Пушкинской набережной. Между Макаровым и Думкиным произошел конфликт, переросший в драку. Думкин был сильно избит и скончался через неделю в больнице, не приходя в сознание.