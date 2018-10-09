Москва, 15 сентября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Исполнительница Клава Кока (Клавдия Высокова) высказалась на тему недавних «скандалов» с её участием, которые опубликовал ряд СМИ. Она записала видеообращение на эту тему в своих соцсетях 15 сентября.

Цитата из видеоинтервью Клава Кока

Артистка заявила, что исповедует православие и «никогда бы не позволила себе осквернить веру любой конфессии». Она также объяснила, что все скандальные статьи были опубликованы по заказу недоброжелателей — Клава Кока вместе с лейблом Black Star планирует подать в суд на эти издания, обвиняя их в клевете.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2022 года СМИ сообщали о том, что после концерта Клавы Коки во Владивостоке родители школьников обратились в прокуратуру с просьбой проверить артистку. Причиной заявления якобы стали откровенные наряды артистки и нецензурная лексика в её песнях.