Кишинёв, 10 октября, 2018, 02:03 — ИА Регнум. На одном из ближайших заседаний парламента Молдавии правящая Демпартия вынести на рассмотрение законопроект о внесении курса на «евроинтеграцию» в конституцию страны. Как передает ИА REGNUM, об этом заявил на брифинге в Кишиневе лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Он признался, что в законодательном органе пока нет достаточного числа голосов для изменения конституции, и демократы рассчитывают на поддержку либерал-демократов и либералов.

Плахотнюк также выступил с инициативой избирать судей прямым голосованием граждан. По его словам, это сделает судебные структуры по-настоящему независимыми. Юридическая комиссия, по его словам, в ближайшее время разработает такой проект,.

Ранее Демпартия провозгласила, что теперь будет «промолдавской партией». Президент Додон и Партия социалистов ранее не исключали возможности коалиции с «промолдавской партией» в будущем парламенте страны.