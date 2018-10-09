Москва, 10 октября, 2018, 01:42 — ИА Регнум. Епископ Константинопольского патриархата Варфоломей слишком много на себя берет, «притязая на вселенскую власть», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили в пресс-службе РПЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриархи Кирилл и Варфоломей

Выступая на торжествах по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского, патриарх Килилл заявил:

«Так и сегодня, когда Константинопольский патриарх притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть, мы выступаем на стороне правды, на стороне православия».

Патриарх Кирилл подчеркнул, что РПЦ всегда будет придерживаться православных канонов и твердо хранить «нашу веру, наше благочестие и воспитывать в этом благочестии наш народ».

Напомним, патриарх Варфоломей 23 сентября уведомил православные церкви о том, что Украина получит автокефалию. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября стало известно, что в Стамбуле открылся синод Константинопольского патриархата по утверждению томоса об автокефалии УПЦ.

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