Ереван, 10 октября, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян напоминает одного из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки — второго президента США Джона Адамса. Об этом на встрече с журналистами заявил посол США в Армении Ричард Миллз.

primeminister.am Никол Пашинян рассматривает книгу о Джоне Адамсе, подаренную послом США в Армении Ричардом Миллзом

9 октября премьер-министр принял посла США, который завершает свою дипломатическую миссию в Армении. Во время встречи Миллз подарил премьер-министру Армении книгу о Джоне Адамсе. По этому поводу посла попросили разъяснить, что он хотел сказать этим шагом.

«Мессидж не очень сложный и не секретный. Премьер-министр во многом напоминает мне Джона Адамса, который был одним из отцов-основателей США и стал вторым президентом нашей страны. Как и премьер-министр Армении, Адамс возглавил людей, которые хотели видеть в стране перемены и демократию. Будучи одним из тех, кто подписал Декларацию независимости США, Адамс всю свою жизнь стремился сделать так, чтобы воля народа всегда была услышана», — цитирует Миллза azatutyun.am.

«Подписав книгу для премьера, я привел слова Адамса, сказавшего, что революция в США была совершена не на улицах, а в сознании людей, в людях, когда они смогли услышать друг друга. Мое послание — слышать друг друга, меняться внутри. Это сейчас очень актуально, как и в то время — в Соединенных Штатах. Я думаю, что премьер-министр все это очень хорошо понимает, и я хотел, чтобы он немного больше узнал об Адамсе», — заявил посол США в Армении.