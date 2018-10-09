Ереван, 10 октября, 2018, 01:08 — ИА Регнум. Бюджет Армении на 2019 год не отразил царящую в обществе политическую эйфорию, и в нём были проигнорированы все ожидания, которые имели место при формировании нынешнего правительства. Об этом заявил эксперт «Центра исследования общественной политики» Армен Ктоян в беседе с журналистами 9 октября.

«Никаких серьезных качественных или структурных различий с прежними бюджетами нет. Можно сказать, что кабинет Пашиняна продолжает экономическую политику прежних правительств, которые, если вспомнить, привела к росту недовольства населения и к смене власти», — приводит слова Ктояна агентство АРКА.

По его словам, очевидны лишь некоторые технические нововведения, в частности, разъяснение некоторых статей расходов, требование об их надлежащем контроле парламентом, включение пунктов о внебюджетных средствах.

«В целом, я назвал бы этот бюджет ситуативным и консервативным, но с акцентированием ряда проблем и предложениями по их возможному решению», — сказал эксперт.

По его словам, документ показывает, что у правительства нет прежней эйфории, и оно вернулась в прагматичную среду. Тем не менее, по словам Ктояна, бюджет честен тем, что обозначает отсутствие резкого институционального перехода от прежней системы к новой.

«В частности, это выражается в более скромных прогнозах экономического роста и других показателей», — резюмировал он.

По словам главы Центра инновационных и институциональных исследований Армянского Государственного экономического института (АГЭИ) Атома Маргаряна, бюджет на 2019 год не дает ясности о том, какое направление будет доминировать по части расходов правительства Пашиняна с учетом необходимости увеличения доли социальных выплат.

«После внеочередных парламентских выборов станет понятно, какой будет направленность внутренней политики Армении: будет ли она либеральной, ультралиберальной, социальной или какой-либо иной, и по ней будет модифицирована также расходная часть. Ведь все-таки произошла революция, и общественность приветствовала инициативу серьезных социальных преобразований», — сказал он.

Маргарян отметил, что, если не сейчас, то хотя бы через год или два правительство должно обозначить, что должно сделать по зарплатам и пенсиям.

«Тем более, что есть серьезная институциональная проблема по данному вопросу», — добавил он.

По его словам, правительство, педалируя в своей программе первоочередность сфер высоких технологий, должно учитывать, что в постиндустриальном обществе акцент на информационные технологии приводит к росту безработицы, а в условиях Армении резкий переход может стать катастрофическим.

Как сообщалось ранее, правительство Армении внесло в Национальное собрание проект бюджета на 2019 год. Согласно процедуре, обсуждения проекта госбюджета Армении на 2019 год стартуют в парламентских комиссиях 29 октября. Обсуждения продлятся до 5 ноября включительно, после чего 8 ноября аппарат парламента обобщит результаты обсуждений, а 9 ноября — представит письменные предложения в правительство.

Проект госбюджета на 2019 год был одобрен правительством на заседании 27 сентября. Доходная статья составляет 1,5 трлн драмов (около $3,1 млрд), расходная — 1,6 трлн (около $3,3 млрд) драмов. Экономический рост в Армении в 2019 году, согласно госбюджету, составит 4,9%, а инфляция — 2,7%. 1 октября бюджет будет представлен в парламент.