Ереван, 10 октября, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Перед проведением внеочередных парламентских выборов в Армении, которые, судя по развитию политической ситуации, состоятся в декабре, власти Армении намерены также реформировать Избирательный кодекс.

Photolure Избирательный участок в Ереване

По мнению секретаря комиссии по реформированию Избирательного кодекса при премьер-министре Армении Даниэла Иоаннисяна, проведение внеочередных парламентских выборов с действующим Избирательным кодексом — это крайне нежелательный сценарий.

По словам Иоаннисяна, они внесли такие изменения, которые могут быть реализованы за короткое время, до запланированных на декабрь досрочных выборов. Предлагается, например, сделать избирательную систему на 100 процентов пропорциональной, то есть отказаться от так называемой рейтинговой системы, которая на прошедших парламентских выборах подверглась критике со стороны всех политических сил, за исключением Республиканской партии Армении.

Также предусматривается на 1% снизить проходной порог в парламент для партий и блоков — с 5% и 7% до 4% и 6% соответственно.

Независимо от преодоления проходного порога, согласно проекту, в парламенте должны быть представлены как минимум четыре политические силы вместо трех по действующему законодательству. Также предлагается снизить избирательный залог с 10 млн (около $21 тысячи) до 7,5 млн драмов (около $15,5 тысячи).

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«Даже если четыре силы не преодолеют проходной порог, четыре силы, набравшие максимальное число голосов, проходят в парламент. Следующий парламент будет сформирован как минимум из четырех политических сил. Предусмотрено проведение теледебатов на Общественном телевидении, онлайн-телекомпании могут продавать политическую рекламу», — сказал секретарь комиссии.

Также изменится методология составления списков избирателей, раздутые списки избирателей будут немного сокращены, примерно на 100−150 тысяч человек.

Сейчас комиссия принимает предложения по проекту, после обсуждений он должен быть приведен к окончательному виду, утвержден правительством и направлен в парламент. Проект поправок будут также направлен в Венецианскую комиссию БДИПЧ/ОБСЕ, в эту структуру уже направлена концепция предлагаемых изменений.

Чтобы в декабре внеочередные выборы были проведены в соответствии с измененным Избирательным кодексом, Национальное собрание должно утвердить проект до конца этого месяца. По словам Иоаннисяна, они успеют к этому сроку внести проект в парламент, и если депутаты не будут чинить препятствия, кодекс уже в этом месяце может быть поставлен на голосование.