Санкт-Петербург, 10 октября, 2018, 00:11 — ИА Регнум. Председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин считает, что для построения «реальной демократии» лучше всего подходит двухпартийная политическая система. Об этом он написал в своей статье «Буква и дух Конституции», которая была опубликована 9 октября на сайте «Российской газеты».

Kremlin.ru Валерий Зорькин

По мнению Зорькина, наличие нескольких или даже многих партий ещё не гарантирует устойчивой правовой демократии. Председатель Конституционного суда считает, что мировой политический опыт показывает, что в организационном плане реальная демократия наиболее эффективным образом обеспечивается двухпартийной (двухблоковой) системой, позволяющей сформировать политическую волю основных социально-политических сил как в элитах, так и в массах.

Конкуренция этих двух сил в парадигме «правящее большинство — парламентская оппозиция» предотвращает застой в политической системе и заставляет власть имущих слушать народные массы.