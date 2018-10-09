Москва, 9 октября, 2018, 23:29 — ИА Регнум. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что никакие санкции уже не остановят строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 9 октября, сообщает телеканал RT.

Gazprom.ru «Северный поток-2»

По словам Новака, российские власти рассчитывают, что никаких санкций на «Северный поток — 2» и компании, которые его строят, наложено не будет. Но даже если это произойдет, то проект всё равно будет реализован.

«Укладка уже началась», — сказал министр.

На данный момент все строительные работы идут по плану, отставания от графика нет.

Напомним, ранее Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 1» полностью загружен, и необходимо срочно создавать новую инфраструктуру доставки газа. Именно для этого и строится «Северный поток — 2».