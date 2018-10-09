Ереван, 9 октября, 2018, 23:13 — ИА Регнум. Фракция Республиканской партии Армении (РПА) заявила, что «не имела и не имеет намерения выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра». Об этом говорится в заявлении фракции, которое опубликовала пресс-служба РПА.

Parliament.am Фракция РПА на заседании парламента

«Мы остаемся приверженными нашей политике и не препятствуем работам правительства. Относительно внеочередных парламентских выборов мы не раз озвучивали нашу позицию о том, что мы не против досрочных выборов, ответственность за которые полностью лежит на правительстве Армении», — говорится в заявлении.

Фракция подчеркивает, что по ее представлению, «разумным сроком для проведения внеочередных парламентских выборов является май-июнь, в этих условиях будет возможно полноценно обсудить реформирование Избирательного кодекса, необходимого для формирования достойного парламентского государства парламента, со всеми парламентскими и непарламентскими силами, общественными организациями, представителями действующих в Армении международных структур, посольств, Венецианской комиссии, мониторинговой комиссии БДИПЧ/ОБСЕ».

«Кроме того, в указанный период будет возможно достичь договоренностей с международными структурами о приобретении всех технических средств, необходимых для проведения прозрачных выборов», — отмечается в заявлении.

«Мы выразили готовность выступить с совместным заявлением со всем политическими силами о проведении выборов в мае-июне. Вне зависимости от всего этого, не принимая приведенное правительством обоснование о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре, фракция Республиканской партии не имела и не имеет намерения выдвигать своего кандидата на пост премьера. Цель озвученных нами подходов одна — обеспечить формирование нового парламента на основе демократических принципов», — подчеркивает фракция РПА.

Как сегодня, 10 октября, сообщало ИА REGNUM, 16 депутатов, входящие во фракцию РПА, заявили, что поддерживают позицию премьер-министра Армении Никола Пашиняна о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре. После этого представитель РПА Армен Ашотян заявил, что на некоторых депутатов из РПА оказывалось давление, что для этого «использовался государственный репрессивный аппарат».

Как отмечают политологи, с заявлением РПА фактически разрешилась острая фаза политического кризиса в Армении, когда парламентские фракции Армении противились желанию премьер-министра Армении провести внеочередные парламентские выборы в декабре, заявляя, что благоприятнее всего организовать выборы в мае будущего года.