Пекин, 9 октября, 2018, 22:49 — ИА Регнум. На телеэкраны в Китае вышел исторический анимационный серил «Легенда о Шелковом пути», рассказывающий о событиях, которые происходили вдоль маршрута Шелкового пути во времена древности, сообщает 9 октября Синьхуа.

Чжан Хуннян. Китай. Великий шелковый путь

В первых двух частях сериала повествуется о продвижении Шелкового пути с Востока на Запад соответственно по суше и по морю. Героями этих сериалов стали исторические фигуры императорского посланника Чжан Цяна (середине II в. до Р.Х.) и мореплавателя Ван Даюаня (рубеж XIII и XIV вв. от Р.Х.).

Комментируя важность сериала, председатель правления Китайской международной телевизионной корпорации (CITVC) Сюэ Цзицзюнь отметил весьма интересный показ разнообразных условий контактов древнего Китая с зарубежными странами.

Для распространения в странах, расположенных вдоль «Пояса и пути», фильм переведут на английский и арабский языки.