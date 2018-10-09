Рязань, 9 октября, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Пожар в здании Академии Федеральной службы исполнения наказаний в Рязани локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна На пожаре

В ведомстве отметили, что благодаря действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на большую часть здания. Сообщается, что в тушении пожара в настоящее время задействованы около 50 человек.

Напомним, возгорание произошло в лекционном зале на шестом этаже учебного корпуса академии. Пожару присвоен повышенный, третий номер сложности. Сведений о пострадавших не поступало.