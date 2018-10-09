Вашингтон, 9 октября, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Ураган «Майкл», набирающий силу в Мексиканском заливе, может ударить по четырем штатам, заявил 9 октября президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

(сс) kalhh Дональд Трамп

Трамп указал, что ураган достигнет побережья Флориды утром 10 октября, но может после этого ударить еще и по Северной и Южной Каролине, а также по Джорджии.

Кроме того, президент США написал, что у него есть данные, позволяющие говорить о том, что ураган «Майкл» может быть сильнее сентябрьского урагана «Флоренс», из-за которого погибли жители Северной и Южной Каролины.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за урагана «Майкл» в Центральной Америке уже погибло не менее 13 человек.