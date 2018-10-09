Ватикан, 9 октября, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Ватикан пока не готов оценить возможности для переговоров папы Римского Франциска и лидера КНДР Ким Чен Ына, 9 октября передает агентство Reuters.

Папа Римский Франциск

«Давайте подождем приглашения», — заявил журналистам представитель Ватикана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 октября офис президента Южной Корее заявил о намерении главы КНДР пригласить понтифика в Пхеньян. Приглашение папе Римскому намерен лично передать южнокорейский лидер Мун Чже Ин.

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