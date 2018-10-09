Пхеньян, 9 октября, 2018, 22:11 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приглашает папу Римского Франциска в Пхеньян, 9 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Приглашение понтифику намерен лично вручить президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин — в ходе визита в Ватикан 17 и 18 октября.

Ватикан и КНДР не имеют дипломатических связей. Общее число прихожан католической церкви в Северной Корее составляет, по разным оценкам, от нескольких сотен до 4000 человек.

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