Порт-о-Пренс, 9 октября, 2018, 22:09 — ИА Регнум. Правительство Гаити опубликовало обновленные данные о числе погибших в результате произошедшего 6−7 октября землетрясения на северном побережье страны, 9 октября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По сообщению правительства, к настоящему моменту известно о 17 погибших в результате землетрясения, 333 человека находятся в больницах Гаити с ранениями и травмами.

Также сообщается, что землетрясение уничтожило четыре школы и тысячи домов на севере страны — прежде всего, в Порт-де-Паи, Грос-Морне и в Сен-Луи-де-Норд. 7783 семьи нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

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