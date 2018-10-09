Нью-Йорк, США, 9 октября, 2018, 21:45 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш благодарит постоянного представителя США при организации Никки Хейли за её работу на этом посту, заявил 9 октября представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Flickr.com Никки Хейли

По его словам, между Гутеррешем и Хейли сложились «очень тесные и продуктивные рабочие отношения». В этой связи, как отметил Дюжаррик, генсек ООН выражает американскому дипломату «глубокую благодарность за прекрасное сотрудничество и поддержку с её стороны».

Напомним, ранее сегодня стало известно об уходе Никки Хейли с должности постоянного представителя США при ООН, которую она занимала с января 2017 года. Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие недели сообщить, кто займёт освобождающийся пост.