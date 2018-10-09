Сараево, 9 октября, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Полиция Боснии и Герцеговины открыла огонь во время подавления беспорядков в лагере беженцев на границе с Хорватией, 9 октября передает агентство Associated Press.

Usien Полиция Боснии и Герцеговины

Беспорядки произошли в лагере беженцев в городе Бихач. Недовольные беженцы отказались от переговоров с полицией и забросали стражей порядка камнями.

Согласно заявлению полиции, выстрелы были предупредительными, огнестрельных ранений никто из протестующих мигрантов не получил.

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