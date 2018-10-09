На «красной» ветке метро в Москве произошёл сбой в движении поездов
Москва, 9 октября, 2018, 20:52 — ИА Регнум. На восточном участке Сокольнической линии Московского метрополитена увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщается вечером 9 октября в микроблоге столичной подземки в Twitter.
Вячеслав Седых ИА Красная Весна
Метро
Отмечается, что график движения нарушен «по техническим причинам». Других подробностей в сообщении не приводится.
В пресс-службе заявляют, что сотрудники метрополитена в настоящее время «делают всё возможное для скорейшего ввода движения в график».
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