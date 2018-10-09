Лион, Франция, 9 октября, 2018, 21:06 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский призвал к ограничению миграции в страны Евросоюза, 9 октября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Варшава

По словам главы польского МВД, на сегодняшний день «миграция, законная или незаконная, может представлять угрозу для Европы».

«Дело не в том, что мы не хотим помогать (мигрантам)… Размер этого миграционного потока выходит далеко за рамки возможностей европейских стран», — заявил Брудзиньский журналистам на полях саммита ЕС — США по безопасности в Лионе.

Брудзиньский отметил, что позицию Польши в отношении миграционного кризиса в ЕС разделяет ряд правительств блока, в том числе правительство Италии.

Тем не менее у стран ЕС, признающих миграционный кризис, «сохраняются разногласия» в вопросе о том, как именно сдерживать миграцию.

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