Киев, 9 октября, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко поручил военным завершить переговоры с НАТО по вопросу создания трастового фонда, который займется охраной складов боеприпасов и их эксплуатацией, сообщает 9 октября пресс-служба министерства обороны Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

Уточняется, что Порошенко поручил этот вопрос министру обороны Украины Степану Полтораку и министру иностранных дел Павлу Климкину. При этом Порошенко заявил, что в стране нет ни одного военного склада, соответствующего стандартам НАТО.

Поводом для этого послужил пожар на одном из двух крупнейших на Украине складов боеприпасов в Черниговской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ сообщили о том, что на сгоревшем складе хранились документы на ракету зенитно-ракетного комплекса «Бук», части которой были найдены среди обломков малайзийского «Боинга», сбитого летом 2014 года над Донбассом.

Напомним, в 2017 году в Винницкой области Украины сгорел склад с десятками тысяч тонн боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для систем залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч».