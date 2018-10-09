Москва, 9 октября, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Совещание спикеров парламентов Евразии вполне может заменить Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Adrian Grycuk Зал заседания ПАСЕ

«Все последние события в ПАСЕ свидетельствуют об одном: у Ассамблеи большие проблемы с восприятием реальности. В то же время на Евразийском континенте (разумеется, включая и страны Европы) зарождается новое, куда более эффективное парламентское измерение интеграционных процессов — Совещание спикеров парламентов Евразии, способное в ближайшем будущем перерасти в межпарламентскую ассамблею или даже единый евразийский парламент», — отметил Слуцкий.

Он уверен, что подобная структура станет одним из ключевых форматов парламентской дипломатии в XXI веке, она придаст новый импульс интеграционным процессам, идущим в разных частях «Большой Евразии».

«А ПАСЕ, похоже, стоит перед выбором: или реформы, исключающие любую дискриминацию, или прямая дорога на свалку истории. Третьего не дано», — заключил Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ПАСЕ приняла решение не обсуждать проект документа по полномочиям делегаций в Ассамблее и вернуть его в профильную комиссию.

Вместе с тем в турецкой Анталье прошло III Совещание спикеров парламентов стран Евразии. Основная тема — экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии. В совещании приняли участие делегации из 41 страны мира.