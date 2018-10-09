Берлин, 9 октября, 2018, 21:03 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, 9 октября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Согласно заявлениям палестинской и немецкой сторон, в ходе переговоров лидеры высказались за разрешение конфликта между Палестиной и Израилем через «решение о двух государствах».

Мирные переговоры между Израилем и Палестиной, посредником в которых выступали США, были провалены ещё в 2014 году и до сих пор не возобновлены.

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