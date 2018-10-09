Киев, 9 октября, 2018, 21:39 — ИА Регнум. Возможность уехать на заработки снижает количество преступлений на Украине, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко 9 октября в комментарии ресурсу «Украина.ру».

Цитата из мф Как казаки инопланетян встречали. реж Владимир Дахно. 1987. СССР Казаки едут на телеге

"На сегодняшний момент трудовая миграция спасает украинцев. Человек сидит без работы, без зарплаты — чего тут хорошего? Ему всякие глупые мысли начинают в голову лезть — а не пойти ли что-нибудь украсть, кого-нибудь ограбить? Зачем это нужно?» — отметил эксперт.

Граждане Украины в большинстве случаев уезжают за границу самостоятельно, лишь 10% прибегает к помощи.

«В 2016—2017 гг. мы провели три социологических исследования, посвященных миграционным настроениям украинцев. Одно из исследований показало, что фактически 60% украинцев, которые за последние пять лет работали за рубежом, трудились там нелегально», — сообщил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник журналистам телеканала 112.ua.

Напомним, недавно представители одного из предприятий украинской оборонной промышленности признали, что большинство квалифицированных сварщиков уехали в Польшу на заработки и броню для украинских бронетранспортёров делать просто некому.

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