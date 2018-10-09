Москва, 9 октября, 2018, 20:17 — ИА Регнум. ПАСЕ продолжает пребывать в глубочайшем кризисе, в который ее ввергли русофобы, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Adrian Grycuk Зал заседания ПАСЕ

«Да, здравомыслящие люди в ПАСЕ попытались спасти — только не Россию, но саму организацию. Россия в спасении не нуждается. Однако ПАСЕ продолжает пребывать в глубочайшем кризисе, в который ее ввергли те самые русофобы», — написал Косачёв в соцсети.

Несмотря на то, что действующий регламент ПАСЕ, как констатировали независимые международные юристы, противоречит Уставу Совета Европы, для этих русофобов главное — не ПАСЕ и не Совет Европы, а возможность продолжать сводить межгосударственные счёты, рассуждает сенатор.

«Именно в такую структуру местечковых разборок и превратилась ПАСЕ в последние годы. И именно в такой структуре не готова участвовать Россия, ведь мы вступали в 1996 году в Совет Европы как организацию, отстаивающую демократию, верховенство закона и права человека», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ПАСЕ приняла решение не обсуждать проект документа по полномочиям делегаций в Ассамблее и вернуть его в профильную комиссию.