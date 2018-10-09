Москва, 10 октября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 10 октября, Госдума на пленарном заседании планирует рассмотреть президентский законопроект, направленный на введение налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Инициативу внес в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин для смягчения проводимых изменений пенсионной системы страны. Речь идет о повышении пенсионного возраста для женщин и мужчин РФ. С 2019 года он будет расти по году в год, пока не достигнет 60 и 65 лет соответственно. Параллельно по предложению президента в РФ появится новая категория граждан предпенсионного возраста. К ней будут относиться женщины и мужчины РФ за пять лет до выхода на пенсию — то есть с 55 и 60 лет.

Законопроект, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении, направлена на то, чтобы сохранить предпенсионерам налоговые льготы, которые сегодня получают граждане на пенсии. Речь, в частности, о земельном налоге и налоге на имущество физлиц. Согласно Налоговому кодексу, граждане пенсионного возраста относятся к льготникам, которые не уплачивают эти налоги. Если закон будет принят, то такие же нормы распространятся и на предпенсионеров.

Как пояснила в ходе заседания профильного комитета вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выпадающие доходы бюджетов РФ из-за нововведения составят порядка 31,2 млрд рублей за 10 лет. Однако при этом вырастут средства, которые граждане смогут сохранить, — так, предполагается, что бюджет каждого домохозяйства благодаря льготам вырастет в среднем на 2 тыс. рублей.