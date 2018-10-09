Ставрополь, 9 октября, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин раскрыл секрет своей работоспособности. Об этом глава государства рассказал сегодня, 9 октября, на встрече с аграриями в Ставропольском крае.

Путин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский лидер Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев посетили яблоневый сад сельхозпредприятия «Рассвет» в Ставропольском крае, где их накормили обедом.

Одна из работниц сельхозпредприятия спросила у президента, как при таком плотном графике он смог выкроить время и приехать к ним пообедать.

«Я ж что приехал? Пообедать!» — пошутил Путин.

Далее президент сообщил, что самая лучшая энергетика — это общение с такими людьми, как работники сельхозпредприятия «Рассвет».

"Я говорю честно, без всякой красовки. Это правда. Когда смотришь на то, что происходит, всегда берутся дополнительные силы. Когда видишь людей, у которых получается, которые дело делают и с результатом таким хорошим», — сказал президент России.

Путин пояснил, что это и результат работы властей в том числе, поэтому подобные встречи всегда являются хорошим «впрыском энергии».

В свою очередь, учредитель сельхозпредприятия «Рассвет» Марат Галеев рассказал, что помимо выращивания плодовых деревьев, они ещё занимаются культивированием и зерновых культур. В этом году урожайность пшеницы была 50 центнеров с гектара.

Путин сказал, что в советское время за такие урожаи давали звание Героя социалистического труда, но Галеев отметил, что в былые годы такой урожайности достичь не удавалось, а звание Героя соцтруда давали за 30 центнеров с гектара.

«За героев! Будьте здоровы!» — предложил тост глава государства и поднял стакан с компотом.