Сана, 9 октября, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) возобновил прием переводов для программ помощи детям в Йемене, 9 октября передает агентство Associated Press.

Brian Harrington Spier Дети Йемена

Согласно заявлению пресс-секретаря ЮНИСЕФ Джульетты Тума, программа, нацеленная на помощь девяти миллионам йеменских детей, возобновлена с воскресенья 7 октября.

Программа денежных переводов ЮНИСЕФ ранее была приостановлена в ответ на «давление» хуситов в отношении отделения фонда в Йемене.

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