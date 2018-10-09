Ярославль, 9 октября, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Ярославская генерирующая компания, учрежденная правительством Ярославской области и находящаяся в процессе банкротства, отказывается от работы по теплоснабжению в двух районах области. Об этом было заявлено на заседании правительства области 9 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Заседание правительства Ярославской области

ЯГК занималась теплоснабжением в 8 районах области. На заседании прозвучала информация о том, что компания прекратила работу в Переславском районе. Причем, судя по всему, произошло это довольно неожиданно для местных властей, которым пришлось в срочном порядке брать на себя управление котельными. У муниципального предприятия, которое подхватило проблемные котельные, нет даже утвержденного тарифа.

АО «ЯГК» с 1 ноября на сельских территориях бывшего района перестает работать, и с 1 ноября у нас создано муниципальное предприятие МУП «Теплосервис», которое примет на себя полномочия по теплоснабжению сельских территорий. Вопрос у нас стоит такой, что мы подали документы на получение тарифа. Первый вопрос — нам постараться, чтобы поскорее получить тариф, а второй вопрос — кассовый разрыв при вхождении первого ноября в управление теплоснабжающим комплексом. Первые средства будут поступать в середине декабря на счет этой организации. Кассовый разрыв — 10 млн, этих средств мы получить ниоткуда не сможем. Все формы поддержки этого вопроса мы рассмотрим. Я обращение на ваше имя написал», — сказал, обращаясь к председателю правительства Ярославской области Дмитрию Степаненко и.о. главы Переславля-Залесского Валерий Астраханцев.

Дмитрий Степаненко поручил финансовому блоку правительства найти деньги для переславских котельных. По неофициальной информации, запасы мазута на них — не более 10 дней, а купить мазут не на что. Всего ЯГК обслуживала в Переславском районе 18 котельных.

Похожая ситуация сложилась и в Тутаевском районе. О ней рассказал на том же заседании правительства глава района Дмитрий Юнусов. Схема та же — муниципальное предприятие подхватило котельную ЯГК в поселке Константиновский. Причем решение об этом принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В поселке Константиновский в соответствие с решением КЧС от 14 сентября проведена оперативная передача котельной и тепловых сетей от АО «ЯГК» в муниципальное предприятие, 2 октября мы приступили к ремонту теплотрассы на улице Речная, 3 октября работы были полностью завершены. Также 1 октября весь коллектив из АО «ЯГК» в полном объеме перешел на работу в муниципальное предприятие», — сказал глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Что происходит в Борисоглебском, Мышкинском, Некоузском и ряде других районов, где ЯГК также занималась теплоснабжением, на заседании правительства области не сказали. Как было заявлено на заседании, на 9 октября полностью завершен пуск тепла в 19 муниципальных районах и городских округах. В заключительной стадии находятся работы в Переславле-Залесском, отопление нескольких оставшихся объектов там планируют включить сегодня.

С высокой долей вероятности можно предположить, что «Ярославская генерирующая компания» в ближайшей перспективе полностью откажется от работ по теплоснабжению. Внешнее управление на ЯГК было введено еще в конце 2016 года. Вряд ли заведомо убыточная деятельность по отоплению жилья и объектов соцсферы в сельских районах помогает внешнему управляющему расплачиваться с кредиторами.

Очевидно лишь одно — предпринятая еще позапрошлым губернатором Сергеем Вахруковым попытка спасти сельскую теплоэнергетику путем коснолидации активов провалилась. Местным властям ряда районов в ближайшее время придется самостоятельно решать проблему отопления сел и поселков в условиях нехватки средств и крайне изношенного оборудования.