Вашингтон, 9 октября, 2018, 19:22 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал подготовку ко вторым переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном, 9 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

По словам Трампа, стороны близки к окончательным договоренностям по проведению переговоров. Встреча возможна в течение ближайших трех-четырех месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября госсекретарь США Майк Помпео, который провел переговоры в Пхеньяне, сообщил о «значительном прогрессе» в ходе подготовки встречи двух лидеров.

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