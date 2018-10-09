Вашингтон, 9 октября, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Федеральные и местные власти США готовы к вероятному удару стихии в виде урагана «Майкл», заявил 9 октября журналистам президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп )

По его словам, он обсудил этот вопрос с губернатором штата Флорида Риком Скоттом и прочими профильными чиновниками и пришел к выводу, что «всё очень хорошо готово к надвигающемуся урагану».

Напомним, урагану «Майкл» присвоена вторая категория и метеорологи считают весьма вероятным приход урагана на побережье Флориды.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Майкл» уже затронул Сальвадор, Гондурас и Никарагуа, где в результате погибли не менее 13 человек.