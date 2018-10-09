Ханой, 9 октября, 2018, 20:14 — ИА Регнум. 10 октября в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) состоится первая в стране международная конференция по экспорту сельхозпродукции, в том числе и такого важного для региона продукта как рис. Конференция будет организована при непосредственном участии министерства промышленности и торговли Вьетнама совместно с журналом «The Rice Trader».

(сс) Tamara Baillie.AusAID Сельхозработы во Вьетнаме

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», основной целью конференции является реклама сельскохозяйственной продукции Вьетнама, особенно риса, объемы экспорта которого планирует увеличить вьетнамское правительство. В конференции примут участие более 200 иностранных специалистов. Эксперты будут обсуждать вопросы и проблемы, связанные с наращиванием экспорта сельскохозяйственной продукции. Основной сельскохозяйственной культурой Вьетнама является рис, поэтому особое внимание будет уделено увеличение объемов экспорта риса СРВ.