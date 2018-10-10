Токио, 10 октября, 2018, 07:42 — ИА Регнум. 8 октября премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук провел переговоры с генеральным секретарем Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи.

Флаг Вьетнама

В ходе встречи генеральный секретарь Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи отметил, что Япония рассчитывает на активное участие Вьетнама в проекте Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП). По мнению Тосихиро Никаи, Вьетнам должен войти в список шести стран-учредителей ТТП, а следовательно, ратифицировать соглашение.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», соглашение может вступить в силу после ратификации соглашения всеми членами. В настоящий момент требуется согласие от шести стран-учредителей, в числе которых — Вьетнам. По мнению экспертов, реализация этого соглашения станет очень выгодной для граждан участвующих стран.