* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 9 октября, 2018, 20:00 — ИА Регнум. 8 октября движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала официальное заявление, согласно которому боевики угрожают сорвать процесс проведения предстоящих парламентских выборов в Афганистане.

Бойцы Талибан (запрещенная в РФ организация)

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы атаковать необходимые для проведения выборов объекты.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) охарактеризовало предстоящие выборы как «заговор» США и стран Запада, призвав своих сторонников сделать все возможное, чтобы помешать их проведению. В заявлении также говорится, что противодействие выборам не должно повлечь за собой какие-либо жертвы среди мирного населения страны или нанесение ущерба их имуществу.

Согласно заявлению движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), те люди, которые намерены помочь проведению данных выборов, должны стать ключевыми целями боевиков.