Шибарган, Афганистан, 9 октября, 2018, 20:08 — ИА Регнум. 8 октября официальные представители правительства провинции Джаузджан (столица провинции — г. Шиберган) подтвердили, что по меньшей мере 15 солдат сил безопасности Афганистана было убито талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 26 получили ранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламисты

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали контрольно-пропускные пункты, расположенные на территории уезда Куш-Тепа провинции Джаузджан.

Представители местных властей заявили, что бои между правительственными войсками и боевиками продолжаются, и добавили, что если в скором времени силы безопасности не будут обеспечены авиаподдержкой, то талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут взять уезд под свой контроль.

Официальный представитель сил безопасности провинции Джаузджан сообщил, что в ходе боев было ликвидировано 30 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 19 получили ранения.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официально подтвердило нападение на контрольно-пропускные пункты в провинции.