Ставрополь, 9 октября, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Объем экспорта продовольствия российского производства существенно превысил объемы экспорта оружия. Такие данные 9 октября на заседании по вопросам развития сельского хозяйства в Ставропольском крае привел президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что сегодня российские производители полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка и активно осваивают рынки внешние.

(сс) Benjamín Núñez González Сергей Орлов. «Тракторист и колхозница» — над главным входом на ВДНХ

«По итогам прошлого года объем экспортных поставок продовольствия и сельхозсырья прибавил 21 процент и превысил 20 миллиардов долларов. Это казалось совсем недавно абсолютно невероятным. Напомню: объем продаж оружия у нас — чем мы всегда гордились — составляет 15 миллиардов долларов. Сельхозпроизводители на пять миллиардов долларов превысили объем экспорта», — отметил глава государства.

Он также добавил, что только за семь месяцев этого года экспорт в аграрной сфере вырос почти на треть — до 13 млрд долларов, при том, что еще 20 лет назад Россия закупала зерно за рубежом.

Ранее, напомним, Владимир Путин назвал прорывными темпы роста в объемах производства сектора АПК — 20% за пять лет.