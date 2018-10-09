Красноярск, 9 октября, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин провёл выездное совещание по благоустройству скверов и дорожных развязок. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках формата «час благоустройства» глава города проинспектировал завершение работ по обновлению сквера «Уют», который преображается по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На сегодня здесь выполнены все основные работы: уложена разноформатная брусчатка, подключены новые опоры освещения, для отдыха горожан предусмотрены удобные скамейки разных форм. В сквере появятся спортивные и игровые площадки, для их размещения уже подготовлены основания. Причём конструкция игровой площадки, монтаж которой начался сегодня, очень необычна.

Дпартамент информационной политики администрации Красноярска Мэр Красноярска проинспектировал благоустройство скверов

«Комплекс высотой 8 метров выполнен в виде пирамиды. Это уникальная детская площадка, единственная за Уралом. Её мы впервые присмотрели в Москве и поняли, что она очень хорошо впишется в облик сквера, будет интересна ребятишкам. Предусмотрены и спортивные тренажёры. Есть и зона для игры в шахматы. То есть сквер нацелен на людей с разными интересами», — рассказывает член творческого коллектива архитекторов и проектировщиков сквера Яна Чуй.

Обновлённый сквер уже стал местом притяжения для жителей улиц Северо-Енисейская и Железнодорожников. Рады жители и тому, что в центре сквера предусмотрено место для посадки ели, запланирована и иллюминация. Так что и в новогодние праздники здесь будет особая атмосфера. В ближайшее время начнётся комплексное озеленение пространства: планируется высадить более 700 видов зелёных насаждений. Это и крупномеры (яблони, рябина, ель, черемуха), и кустарники (сирень, барбарис).

Подводя итоги инспекции, мэр Сергей Ерёмин отметил: «В сквере был несколько месяцев назад и сейчас его не узнать. Всё сделано по-современному, с новыми подходами, начиная от планировки и заканчивая озеленением, световым обустройством. Важно, чтобы для жителей сквер не был транзитным, а стал центром общественных, деловых, культурных и спортивных коммуникаций, чтобы люди хотели здесь гулять и проводить время. В целом, программа по благоустройству скверов Красноярска выполнена на 90%, в соответствии со всеми графиками».

Ещё одной темой выездного совещания стало оформление в новой стилистике дорожных развязок. Мэр Сергей Ерёмин оценил новый облик небольшого транспортного кольца на перекрёстке ул. Северо-Енисейская-ул. Брянская. Здесь создан рельеф с помощью геопластики и рулонного газона, высажены деревья и кустарники. Композицию завершают тропинки из мраморной и гранитной крошки. Также в ходе выездного совещания мэр Красноярска оценил ход работ по преображению большого кольца на перекрёстке ул. Шахтёров-ул. 9 Мая. Сейчас здесь ведутся работы по озеленению. Всего в текущем году новый облик приобретут 11 развязок, из них 8 — это транспортные кольца.

«Такие форматы по архитектурно-ландшафтному оформлению кольцевых пересечений проводятся впервые. Они позволяют создавать визуальное восприятие того, что ты едешь по цивилизованному, ухоженному городу», — отметил глава города.

Добавим, что на данный момент завершены работы по благоустройству развязок на перекрёстках ул. Тотмина — ул. Попова, ул. Северо-Енисейская — ул. Брянская, на ул. Калинина в микрорайоне «Бугач». На оставшихся развязках работы планируется завершить до конца октября.