Ереван, 9 октября, 2018, 17:54 — ИА Регнум. На некоторых депутатов парламента Армении, которые высказались за проведение досрочных выборов в декабре, оказывалось давление. Об этом заявил депутат от фракции Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян, комментируя позицию некоторых депутатов РПА, поддержавших проведение досрочных парламентских выборов в Армении.

facebook.com/armen.ashotyan Армен Ашотян

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РПА официально высказывается за проведение внеочередных выборов весной будущего года, но во фракции РПА, как отмечают армянские политологи, произошел раскол, в результате чего 16 депутатов от РПА сегодня, 9 октября, подписали заявление, где поддерживают позицию премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявил, что выборы пройдут в декабре.

По словам Армена Ашотяна, неделю назад Республиканская партия Армении приняла заявление о проведении внеочередных парламентских выборов, и подписавшие заявление депутаты не были против.

«Такое изменение во мнении я обуславливаю тем, что было оказано давление на некоторых депутатов, использовался государственный репрессивный аппарат. В отношении некоторых депутатов пытались найти возможности оказания давления из-за рубежа. Не исключаю, конечно, что были и те, кто высказался добровольно», — приводит слова Ашотяна news.am.

При этом, депутат отказался уточнить, какое именно давление было оказано на депутатов.

На данный момент уже 16 депутатов РПА поддержали идею премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, чтобы досрочные парламентские выборы прошли в декабре этого года.