Тбилиси, 9 октября, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Представители правоохранительных органов Южной Осетии 9 октября выдали грузинской стороне ранее задержанную Майю Отинашвили, сообщают грузинские телекомпании и югоосетинские СМИ. Передача гражданки Грузии произошла в поселке Эргнети. Вместе с Майей Отинашвили югоосетинские пограничники выдали грузинской стороне еще одного гражданина — Акакия Дотиашвили, который был задержан 6 октября по обвинению в нарушении границы.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Выдача правонарушителя

В беседе с грузинскими телекомпаниями Майя Отинашвили рассказала, что ее задержали в тот момент, когда она работала в собственном саду, находящемся рядом с «административной границей».

«Мне завязали глава и увезли на российскую базу. Там я провела один день с утра до вечера, а потом меня увезли в Цхинвали. Ни о чем меня не спрашивали, так как по-русски я не понимаю. Приносили листки, и я их подписывала. Так они приходили и уходили. Четыре дня провела в изоляторе, потом был суд, а остальные дни сидела в тюрьме», — рассказала Отинашвили.

По ее словам, виноватой она себя не чувствует, так как находилась на своей территории.

«Суд вынес приговор, что я 6 месяцев не должна совершать ничего подобного. Но я же была на своей территории, и какое же преступление я совершила», — заявила Отинашвили.

По информации же югоосетинских СМИ, гражданка Грузии была задержана «в окрестностях села Амдзарин Ленингорского района Южной Осетии за нарушение государственной границы республики». Югоосетинская сторона также обвиняет ее в том, что она в течение «длительного времени за денежное вознаграждение оказывала содействие жителям Южной Осетии и Грузии в незаконном пересечении государственной границы».

Как известно, официальный Тбилиси границу с Южной Осетией не признает и считает эту республику своей территорией, над которой центральная власть временно потеряла контроль. Все работы по возведению пограничных заграждений грузинская сторона расценивает как незаконные действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны.

Известно также, что Россия официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии после августовской войны 2008 года, которую, согласно заключению комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, начала грузинская сторона.