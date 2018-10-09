Вашингтон, 9 октября, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп принял отставку постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Об этом 9 октября сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

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По информации издания, Хейли обсуждала свою отставку с Трампом на минувшей неделе во время посещения Белого дома. Отмечается также, что её решение «застало врасплох ряд высокопоставленных лиц в администрации Трампа, ответственных за внешнюю политику». Других подробностей в сообщении не приводится.

Белый дом пока никак не прокомментировал данную информацию. Вместе с тем сегодня утром пресс-секретарь Сара Сандерс анонсировала открытую для журналистов встречу Дональда Трампа и Никки Хейли в Овальном кабинете.

Напомним, Никки Хейли занимает должность посла США в ООН с января 2017 года. Ранее, с 2011 по 2017 год, член Республиканской партии Хейли занимала пост губернатора штата Южная Каролина.