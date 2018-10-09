Папа Римский собрался на Мадагаскар
Ватикан, 9 октября, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск запланировал визит на Мадагаскар, 9 октября передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Папа Римский Франциск
Согласно заявлению кардинала Дезире Царахазана, поездка состоится в 2019 году, и подготовка к визиту понтифика «идет полным ходом».
Последний раз глава Римской католической церкви посещал Мадагаскар 30 лет назад — визит папы Иоанна Павла II в Антанананариву состоялся в 1989 году.
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